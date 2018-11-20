台東環團盼知本濕地光電案歸零 僅2縣長選將簽署同意

2018-11-20 14:50

［記者王秀亭／台東報導］為守住知本濕地，荒野保護協會、台東縣野鳥學會在選前發起連署，盼5位台東縣長候選人在選前簽署承諾光電開發案在選後歸零，重新討論知本濕地的發展，只有劉櫂豪、黃裕斌兩人簽署。

荒野保護協會台東分會長林義隆表示，台東縣政府在知本建康段進行太陽光電開發，引發破壞生態及未尊重部落的爭議，而知本濕地有其生態觀光的潛力，不只光電一途，因而與台東縣野鳥學會聯合發起縣長候選人選前簽署承諾。

這項連署行動在獲3556名民眾支持後，選前向5位縣長候選人提出在知本濕地設置大面積光電廠、宜設立「知本濕地人文生態園區」，及先做人文生態調查、尊重部落意願下重新細部規劃等3大訴求，及優先復育知本濕地防風林及草澤區、重新檢討射馬干大排建設等8個事項。

荒野台東分會議題組長蘇雅婷說，只有劉櫂豪、黃裕斌兩人簽署，也寫下自己的補充意見，劉櫂豪主張在部落會議未能通過前提下，應重新歸零，及部落自主保育，協助生態維護，黃裕斌建議設立生態生活園區。

彭權國、鄺麗貞則未簽署，但彭已在臉書述明「反對在濕地養電」，惟選舉期間不簽署任何承諾書，鄺也選擇在臉書表達重啟協調，及環境保護與產業發展共榮共存共享的想法。

蘇雅婷指出，饒慶鈴雖曾公開表示對光電案的看法，卻對簽署沒有任何回應，台東分會發訊息給粉絲頁也「已讀不回」。

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