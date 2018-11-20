誤指他誇獎愛情摩天輪 陳其澎接受韓道歉、盼此事就此打住

2018-11-20 14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜19日在電視辯論會上，稱中原大學設計學院院長曾經誇獎他的愛情摩天輪理念是天才，中原大學設計學院院長陳其澎事後在臉書PO文打臉此番說法，指他從來沒有見過韓國瑜，臉書一夕之間被灌爆。陳其澎20日受訪表示，韓國瑜在辯論會後坦言記錯系所名字，他願意接受韓的道歉。

陳其澎說，「19日晚上看網路直播，提到我（中原大學設計學院院長）的時候，嚇了一跳！」因為茲事體大，第一時間才在個人臉書澄清，「我發誓我從來沒有見過韓國瑜，更沒有帶5個學生去看你的摩天輪，你在說什麼？我完全不知道，你肯定碰到金光黨了」。

陳其澎表示，魏老師（中原大學設計學院前副院長、現任文化創意與休閒旅遊設計中心主任魏主榮）今日已他向說明原委，而他事先並不知道韓國瑜講的是曾任設計學院副院長的魏老師，也能諒解可能電視辯論過程緊湊使然，願意接受韓的道歉。

被問到和韓國瑜對手陳其邁名字只差一字，陳其澎強調，純屬巧合，兩人沒有關係、也不認識，他只是個教書的，本身沒有黨派色彩，對於臉書的PO文已湧入近1萬則留言，有4.3萬人按讚，以及逾8000個分享，除非是認識的人，他平常不會去看那些留言、也沒有特別覺得怎樣，只希望「明天不要有人再討論此事」，長年關注桃園埤塘議題的他，倒是比較喜歡跟大家分享這方面的研究心得。