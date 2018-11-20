[即時]先投選舉再投公投 彰縣選委會9種情況無效

2018-11-20 13:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕縣轄市5合1地方選舉星期六登場，彰化縣選舉委員會提醒民眾，選舉和公投分開領票、分開投票，自己可決定要投哪種選票，沒有硬性規定選舉和公投都非投不可，不過，投票順序一定是先領選舉票並投完票，再領公投票、 投票。

年滿20歲公民可投選舉和公投，年滿18歲到未滿20歲只能投公投；彰化縣選舉人數，公投106萬6994人、縣長103萬1222人、鄉鎮市長102萬8928人、村里長102萬6500人、區域議員102萬8181人、平地原住民議員1萬920人、代表102萬7901人，選舉人數多，選票就多，又有公投票，印製票數刷新高。

選舉5項就有5種選票，加上公投票，共6種不同項目選票，民眾千萬不要混淆，投錯票匭「白作工」，變成無效票。

縣選委會說，每種選舉票顏色不同，可用顏色區分選票，公投白色、縣長淺黃色、區域議員白色、平地原住民議員淺藍色、鄉鎮市長金黃色、代表淺粉紅色、村里長白色，以彰化市民為例，選舉票和公投票都領，每人就會拿到3白、1淺黃、1金黃、1淺粉紅共4種不同顏色的選票。

11月24日投票時間從上午8點到下午4點，民眾當天都已花時間，人都專程到了投開票所投票，就要預防不讓手中神聖的選舉票變成無效票，如何避免？縣選委會提醒民眾以下9種情況一定要避免。

無效票認定標準，1張選票圈選2人以上、不用選委會製發選舉票、所圈位置不能辨別為何人、圈後加以塗改、簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號、撕破選票、污損選票辨別不出圈選為何人、空白沒圈選、不用選委會製備圈選工具。