林智堅23日大遊行 號召市民站出來

林智堅23日大遊行號召市民站出來！（記者蔡彰盛攝）

2018-11-20 13:03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅23日舉辦「明日新竹大遊行」，邀請市民全家大小站出來挺小智，當天以橘色衣著配件現身，一起挺明日新竹。林智堅呼籲大家與他站在一起，24日一定要用手中神聖的一票，勇敢的決定這座城市的未來與下一代的生活。

這次明日新竹大遊行，競選總部以象徵林智堅正向選舉精神的橘子，打造亮麗鮮豔的橘子車，當天將全程跟著民眾走過新竹市。「對的事情必然會讓人一一跟上！」林智堅表示，他秉持一貫基調，打一場正面、陽光的選舉，堅持三不一要，不攻擊、不造謠、不抹黑，只要不斷提出政見，讓市民明確知道未來的建設與福利，他相信這是一個典範，其他候選人也響應，舉辦親子活動與課程，顯示正向選舉已成為主流，很高興他的團隊一直走在前面，做對的事情。

他也引用蜜雪兒歐巴馬所說的話「在惡意攻擊無所不在的年代，面對低劣的攻擊，我們要優雅高尚的回應！」他說，作為一個領導者，要拿出態度與勇氣來面對假消息、造謠，帶領團隊堅持初衷。他昨日早班車南下高雄輔選一群年輕政治工作者，希望給他們力量，鼓勵他們改變身邊的人或事，他相信只要保持改變家鄉的初衷與勇氣，不只城市，甚至可以渲染所有人改變世界。

林智堅在記者會現場，請出「橘子裝」示範模特兒，呼籲市民若有餘裕，可以在11月23日晚上6點半，一起發揮想像力，以外綠內橘的穿搭術或橘子元素的配件，把自己或孩子裝扮成「橘子人」。

競總表示，23日星期五下午6點半「明日新竹大遊行」將從競選總部（演藝路27號）出發，經過北大路、北門街、東門圓環、中正路再回到演藝路，這次遊行將會有許多精彩的特技表演，包含各式各樣新奇的變裝人物、五彩繽紛的遊行列車。表演團體還有高蹺人、雜耍、彈跳高蹺、動物充氣偶、LED冷光火舞 、扯鈴隊以及丟棒，邀請大家一起上街挺小智；也邀請大家響應大桔大力挺明日新竹，穿著橘色服裝、配件，帶著橘子，一起參與這場盛會。