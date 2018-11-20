選舉話題延燒博弈公投 澎湖藍綠對決強度提高

2018-11-20 12:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼怒退澎湖縣政府顧問證書後，在選舉倒數時刻，又再度大動作前往縣府廣場，高舉抗議標語，前顧問莊光輝更指責陳光復期約賄選，並是幕後支持第2次博弈公投者；陳光復競選總部表示，公投是法定權利，更指莊求官不成反誣。

今日上午上班時間，曾任澎湖縣政府顧問的賴德勝、莊光輝等人，身著藍營賴峰偉競選背心，手持反陳光復標語，以大聲公向前往縣府廣場向上班的公務人員喊話，要求票投5號賴峰偉，引發不少公務人員側目，由於莊等人突襲動作，警方也迅速動員現場戒備。

莊光輝表示，上次縣長選舉前一週，陳光復在第一酒廠辦公室，親口告知他若當選，允諾讓莊當處長等一級主管職務，將向澎湖地檢署舉發陳光復涉嫌期約賄選；另外莊認為自己是第二次博弈公投扛大旗者，曾經多次與陳光復在縣長辦公室闢室密談，直指陳才是博弈公投幕後最大推動者，強調再也不會推動博弈公投，賴峰偉也不會。

針對莊等人大動作指控，陳光復競選總部表示，公投是人民直接行使創制複決的基本權利，陳只是依照法定程序進行，而賴峰偉執政時就配合觀光特區設置，協助風櫃湄京及鎮海大澎湖開發案，於王乾發時期積極推動第一次博弈公投。至於「期約賄選」說？全係莊一面之詞，並質疑莊等人穿著賴峰偉競選背心激情演出，呼籲賴要約束支持者，光明磊落乾淨選舉；要提升支持者的素養，維護民主選舉的真諦。

賴峰偉競選總部則表示，這是2人自發性行為，與總部無關。