警察專業延伸 帶職競選竹北市代

2018-11-20 12:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕年底大選將近，從警31年、任職新竹市警察局婦幼隊巡佐盧信忠有服務熱忱、愛交朋友，這次帶職請假，參選竹北市民代表，他說，自己曾在警交通隊、地方警分局、婦幼警察隊等單位任職，熟知傳統治安、交通規劃（事故處理）、社福現狀，選上後將運用職業專長，提供地方里民專業諮詢。

現年50歲、無黨籍的盧信忠本次投入竹北市民代表第四選區，地點涵蓋大眉、大義、崇義、尚義、溪州、麻園、白地、新庄、新港，共5人競爭搶2席，選情激烈。

盧信忠說，他對公共事務非常熱心，長年觀察發現，竹北第四選區有不少路段缺乏監視器，不但使居住民眾缺乏安全感，也導致地區發生竊案時，增加警方辦案難度，他若擔任竹北市民代表，將積極建議、規劃地方重要路口監視器設置。

盧信忠指出，他有婦幼、交通法規專長，長年來許多里民常發生車禍或竊案問題都找他協助，機車是新竹縣民常使用的通勤工具，他擔任竹北市民代表，將爭取設置機車考照練習場，並規劃開設道安交通事故法規課程，增強民眾對交通法規的認識，提供婦女自我防衛觀念。

盧信忠表示，剩下幾天就要投票，他與其他候選人不同，不以錄音宣傳車狂轟濫炸民眾耳膜，反紮實勤走基層，希望用好口碑感動民眾，並支持反賄選，希望展現警察價值，用乾淨選風喚起民眾投票意願，集中選票支持他。