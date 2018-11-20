穩上錯覺！老將曾朝榮擔心「不缺我這票」

2018-11-20 12:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕尋求5連任的北屯區市議員候選人曾朝榮，行事穩健踏實，不論關懷弱勢或爭取建設都深獲肯定，坊間「穩當選」耳語不斷，曾朝榮擔心選票被瓜分，今（20）日打出「告急」文宣，提醒選民「穩當選」是不實傳言，一定不能過度分票。

曾朝榮表示，他17年來全方位服務，深受選民肯定，代表服務團隊是最棒的，因此外界認為「穩當選」，不過，一片叫好聲中，反而潛藏被分票的危機，畢竟，看好度不見得能全數轉化成選票，綠營支持者缺乏危機意識，投票率下降，就可能慘遭滑鐵盧。

曾朝榮指出，北屯區公民數為219426人，參考歷屆投票率7成，預估下屆投票數約為153598，議員應選6席，換算得票率保守估計需要22000以上，這一屆他得票數20068，推算之下還要開拓2000票，才足以安全過關，如果再被分票、配票，就很危險了。

曾朝榮強調，選票沒有開出來，都不算數，他擔心出現「穩當選，不缺我這票」的心理，降低投票意願，或將他的選票轉投理念相近的其他候選人，因此呼籲支持者都不能掉以輕心，就是要把票催出來。

曾朝榮說，「穩當選=最危險」。他絲毫不敢鬆懈，每天一早送車、站路口、掃街、掃市場，完全不敢休息，也舉辦上百場客廳會。「當選邊緣，就差您一票」，曾朝榮懇託支持者「心頭抓乎定」堅定支持，才能擠進安全名單。