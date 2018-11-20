痛批旺中媒體霸凌 姚文智揉爛報紙丟垃圾桶

民進黨台北市長候選人姚文智召開記者會，呼籲全民拒看旺中媒體，讓旺中在台灣下架，並將報紙揉成一團丟入垃圾桶。（記者劉信德攝）

2018-11-20 12:38

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今痛斥，旺中媒體是中國傳聲筒，吹捧在台「中國代理人」台北市長柯文哲、國民黨高雄市長候選人韓國瑜，兩年來發動霸凌，對他極盡嘲諷羞辱；姚還提出陣營監看該媒體報導的分析數據，列出旺中記者的姓名、單位及對姚文智的負面報導則數，最後更示意把「中國時報」揉爛後，丟盡垃圾桶，嚴正籲請全民拒看該媒體，讓它再台灣下架。

姚文智今天上午召開記者會，痛批旺中媒體兩年來對他發動媒體霸凌，記者會現場更張貼「全民拒看旺中媒體！這次讓它在台灣下架」的斗大紙張，右側更有旺旺集團董事長蔡衍明、柯文哲及韓國瑜的人像照片，上面寫著「真麻吉」。

姚文智先向在座該媒體工作的記者致意，提到「目前在座的都是中性報導，是躲在你們背後的編輯台扭曲嘲諷」，強調自己忍受該媒體近2年全面霸凌、嘲諷及羞辱，忍無可忍，且相信這不是他個人的事情，而是該媒體不斷戕害台灣民主價值，心中非常沈痛，「真的不願意舉行這樣的記者會」。

他提到，2004年至2005年擔任新聞局長期間，當時為了落實黨政軍退出，因而阻擋馬英九的三中交易，隨後該媒體就無所不用其極每天羞辱，「但是歷史真是難以言喻的輪迴」，到了這次選舉，該媒體仍不斷透過各種不同方式，不論是扭曲事實，做假新聞、假民調，來攻擊姚文智，而該媒體也是假台灣媒體之名，長期支持中國代理人柯文哲、韓國瑜。

姚文智說，這樣說都是「有所本」，之前就在辯論會說中天電視變成「韓國瑜新聞部」，且辦公室監看統計結果發現，從2016年至2018年10月，柯文哲佔了四大報報紙頭條版面，自由時報23則、蘋果日報15則、聯合報32、聯合晚報23、中國時報則竟然高達101則，「對柯文哲極盡吹捧之能事，其中包括虛假民調」。

姚文智也提出陣營監看旺中媒體對他報導的內容分析，更列出旺中記者的姓名、單位及對姚文智的負面報導則數，拿出海報列出數據說，從7月到10月，「對姚文智的中性報導固然也有，但是透過不同罵自己的網友、名嘴，動員的記者，則數高居不下。

姚文智也對現場該媒體記者喊話，即使你們來到這裡，大概除了罵我的，大概都不會報導，你們來這裡跑這個新聞，替你們感到委屈，一家媒體操作成這樣，變成中國傳聲筒，扭曲台灣民主真相。

姚文智強調，他不是謾罵，而是深感沈痛，攸關民主體制的新聞自由被如此破壞，戕害台灣民主價值，他要提出最深層的控訴，呼籲全民站出來，拒看旺中媒體。

姚最後，更示意把「中國時報」揉爛後，丟盡垃圾桶，嚴正籲請全民拒看該媒體，讓它再台灣下架。

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