光點變污點 綠委批高思博假行銷、真自肥

2018-11-20 12:21

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨台南市長候選人高思博競選總部日前表示，高自掏腰包辦理「南區國際光點」計畫，卻被抹黑；對此，民進黨立委林俊憲今表示，該計畫交通部3年補助3712萬元，何來自掏腰包之說；此外，3年來的國際遊客僅約2萬人，相較於今年寶可夢活動僅花費360萬元就招來百萬旅客，該計畫顯然成效不彰。

立委林俊憲今召開「光點變污點，揭露高思博如何浪費全民觀光預算」記者會，抨擊「南區國際光點」計畫弊端重重，耗費鉅額預算但行銷成果卻慘不忍睹，不只未達到協助南部發展觀光產業的原意，更是浪費全民觀光預算。

林俊憲表示，交通部明定「南區國際光點」的南區範圍，應包括台南市、高雄市及屏東縣，但該計畫的行銷範圍只剩台南市；此外，該計畫招來的國際遊客，3年來僅20641人，其中六成是中客，且恐有灌水之嫌，相較於今年寶可夢活動僅花費360萬元就招來百萬遊客，高花費3712萬元竟只招來灌水的2萬人。

黃偉哲競選總部發言人郭國文則說，該計畫結束後，3年來培養的文化解說員、花費191萬元建置的網站，斥資560萬元研發的APP、網路商城、個人化導覽系統等，現在一件不剩；此外，該計畫的臉書粉絲專頁，竟淪為高思博競選宣傳工具，最近三篇貼文都是，實在太離譜。

林俊憲指出，該計畫一再出現扭曲歷史、破壞觀光的情況，其中包括花費537萬將周勇成舊宅改造成「鄉飲大賓主題館」，還張冠李戴把南極仙翁當成月老，想大賺觀光財。

林俊憲強調，該計畫弊端重重，出國行銷活動11次有8次出訪中國，讓高思博夫婦假推廣行銷之名，中國四處走透透，整個計畫鋪張浪費、成效不彰，使「光點」變「污點」，呼籲高應向社會大眾清楚說明，觀光局也應本於職責，依法追討補助不當所造成的國庫損失。