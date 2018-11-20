北市藍資深議員「網內互打」 羅智強、徐巧芯9選將呼籲票投新人

羅智強號召8位新人開記者會呼籲選民票投新人。（記者郭安家攝）

2018-11-20 12:16

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨縣市議員選戰出現「網內互打」，現任資深議員告急、搶救文宣滿天飛，其支持者也放話某些新候選人是吸票機，要選民不要投新人，首度參選的台北市松山信義區候選人徐巧芯、大安文山區羅智強等人飽受耳語侵擾。為此，羅串聯全國8位候選人開記者會呼籲票投新人；徐更說，「老將不用再喊搶救、新人全壘打國民黨也會全壘打」。

羅智強邀8位新人今上午於郝龍斌辦公室開記者會，包括高雄市大寮林園區候選人邱于軒、台中市東區南區羅廷瑋、桃園市八德區朱珍瑤、新北市新店深坑石碇坪林烏來唐慧琳、新北土城樹林三峽鶯歌江怡臻、新北市板橋葉元之、台北松山信義徐巧芯、台北內湖南港游淑慧。

羅智強指出，現在告急、搶救文宣滿天飛，有人經營20年、4年，為什麼喊搶救告急？新人都是黑暗中摸索選舉，真正該搶救、告急是誰？他們不知道去哪裡告急、搶救，只能透過今天南北串連。

徐巧芯表示，選前最後幾天「耳語太多」，從沒想過沒基層組織的新人，也要受耳語所苦，對年輕新人是非常不荒謬、不公平；在她的選區，20年來有一整批議員當選後，再也沒有輪替，國民黨應改變，老將不用再喊搶救，有實力有資源自然有人支持，「給民進黨教訓很簡單，支持國民黨提的新人，新人全壘打，國民黨也會全壘打。」

游淑慧為徐巧芯、羅智強抱屈，指他倆被稱「吸票機」，但不可能新人成為吸票機，新人每一票都拿得非常辛苦，希望不要將火力焦點放在新人身上。她說，選區大型廣告看板都被現任議員包走，即便竹鷹架廣告違法，現任議員依然搭設，還有現任議員找劇團辦活動、辦每場2萬元募款餐會，民眾卻還質疑新人「為什麼你們沒辦炒米粉活動」？

邱于軒表示，藍營高雄市議員候選人非常辛苦，要夾縫中求生存，面臨對手抹黑、打壓，但要光明正面選舉。羅庭瑋也說，他跟國民黨高雄市長候選人韓國瑜一樣面臨抹黑造謠，被說色情狂、家暴犯、不孝子，或說年輕人獨當一面票很多。江怡臻坦言，羅智強說國民黨沒給新人機會，所以今天9人一起爭取為民眾服務的機會。

唐慧琳則說，2015年課綱微調時，社會不諒解國民黨，在國民黨最危及時，她在智庫為國民黨辯護，政黨需換血、更多打拚年輕人。葉元之說，他在新北市府服務7年、擔任過副發言人，但新人資源不足、沒組織優勢，會選得比較辛苦。朱珍瑤說，不管藍綠，八德是20年沒新人的地方，說要傳承、世代交替，沒有新人怎麼行？