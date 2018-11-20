普悠瑪事故滿月 立院國民黨團與饒慶鈴同籲給台東人真相

2018-11-20 12:11

［記者黃明堂／台東報導］今天是普悠瑪事故發生期滿一個月，立院國民黨團今天到台東，與縣議長饒慶鈴共同召開記者會，要求行政院盡速還給台東人真相與事後檢討，籲交通立委劉櫂豪站出來請交通部長吳宏謀下台負政治責任。

饒慶鈴表示，召開這場記者會不是要揭開傷疤，只希望為這台列車上所有傷亡者的家屬們、包括受到心理創傷的乘客，討一個真相與公道。

饒慶鈴舉例，106年2月發生的蝶戀花遊覽車翻覆事件，不到一週，行政院長林全就到立院做專案報告；更舉出洪仲丘事件，不僅廢軍法，國防部長也負政治責任下，但普悠瑪事故發生至今一個月了什麼都沒有。

饒慶鈴表示，蔡英文總統在10月24日到台東捻香時，承諾要成立專責窗口協助普悠瑪罹難者家屬和傷患，但至今也沒有相關的後續作為。饒慶鈴表示，中央置若罔聞，質疑難道民進黨的勝選會比台東人的生命還重要嗎？因為選舉，台東人就要平白要多等幾天真相嗎？

立院國民黨團副書記長曾銘宗認為蔡政府只顧選舉，不顧人民生命，民進黨的台東縣長候選人長期在交通委員會，這次事件未見他督導交通部提出徹底的解決方案。

國民黨團副書記長吳志揚則表示，普悠瑪事件不能用單一事件去看，它有它的結構因素，國民黨團一直在立法院強力監督，雖然國民黨選舉也是很忙，但並未因而懈怠監督。

吳志揚說明，這次的黨團協商，講得非常清楚，就是一個月內行政院長要做專案報告，民進黨用各種強辯的方式來拖延，還說27日報告是符合規定，就是因為民進黨不想在選前面對問題，怕會影響選情。

吳志揚認為台東唯一的立委在此事件發生後，難道不需要出來譴責政府？不需要出來要求部長下來？