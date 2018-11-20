姚文智指柯文哲下架「台大醫訊」 直言「中國要自己選總統」是事實

2018-11-20 11:38

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨引述2016年台灣大學醫學系友刊物「台大醫訊」的文章，指柯文哲以台北市長身分受訪提及「中國一直要自己選總統」；柯競選辦公室回應，柯多次表示沒準備，盼姚別再「抹紅」。姚今說，刊物網站昨臨時關閉，代表自己說的是事實，「是他自己抹紅自己，不是我們抹」，更直指柯就是指導網站下架的藏鏡人。

姚文智昨引述「台大醫訊」於2016年1月號第15刊的「待續—柯P漫談成功與從政之路」，指柯文哲以台北市長的身分受訪提到，「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選」；姚質疑難道這是柯主張「兩岸一家親」的原因，要求柯交代清楚；柯競辦回應，勸進聲浪雖多，但柯多次表示根本沒準備，兩岸一家親的論述也與是否選總統無關，要姚別再「抹紅」。

姚文智今天上午召開記者會，會前受訪談到柯盼別再「抹紅」說，大家眼睛看得很清楚，這是柯文哲他沾沾自喜，對醫界自己人說過的話，「如果抹紅，也是他自己抹，把自己變紅，不是我們抹紅」。

姚文智說，昨天指出此事後，「台大醫訊」網站立刻下架，「誰會讓他下架？就是柯文哲」，柯不願意讓人看到這件事，代表不敢面對真相，同時也承認這是事實。

姚文智批，「網路世界裡，大家不知道他幹什麼勾當？」外界應該質疑柯文哲及其團隊，「是他自己抹紅自己，是他掩飾事實」，關閉網站此舉正好說明舉發的是真相。