韓國瑜列名北京大學畢業生 基進黨：送他回北京發展

基進黨找到韓國瑜北京大學畢業生名單，質疑他跟北京唱什麼戲? （記者陳文嬋翻攝）

2018-11-20 11:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕基進黨今找到韓國瑜北京大學博士班畢業生名單，批評韓國瑜公然說謊，質疑他跟北京唱什麼戲?

基進黨表示，韓國瑜日前宣稱遭到網路「抹紅」揚言提告，並向媒體表示自己有在北大「兼讀一段時間，但並未拿到文憑，絕無此事，所以我準備提告就這樣子，我一輩子沒見過他們。」

基進黨今找到北京大學2009年博士生畢業生名單，赫見韓國瑜三字名列「政府管理學院」之中，與他同屆的同窗還有在九月「被失蹤」的國際刑警組織主席孟宏偉，基進黨向韓國瑜喊話若要自清，請向北大提告記載不實，或請北大出面向你道歉、還你清白。

基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁批評韓國瑜公然說謊，如同韓國瑜昨於高雄市長電視辯論會上，口口聲聲說自己沒有意識形態，卻又承認「九二共識 」一樣，原來「政治零分、經濟一百分」前提其實是「政治一百分」向中國輸誠、舉白旗投降她批評這種踐踏傷害台灣主權和想把高雄人全部都變成「9.2」的行為，已嚴重挑戰基進黨和大多數台灣人民的基本價值。

李雨蓁質問如果承認九二共識真的對經濟有幫助，那為何馬英九執政8年全台灣和高雄的經濟不但沒有起色，反而是「經濟零分」讓青年的薪資落入22K一舉倒退17年?韓國瑜這樣不是自打中國國民黨臉嗎?

李雨蓁指出，如今中美貿易戰、全球經濟秩序丕變，外資和台商紛紛撤出中國，而韓國瑜先生卻又再用九二共識把高雄重新鎖進中國的死巷，根本就是在害高雄人沒有未來。

基進黨前鎮小港區市議員候選人陳信諭說到，一位北大畢業的博士卻在昨日的辯論表現如此差勁，實在感到非常訝異，無論是中途輟學還是去洗學歷，既然都拿到北大頒發的博士政管學位了，就不要遮遮掩掩，好好去「政治零分」的北京發展，何苦來高雄繼續秀下限獻醜呢?還是韓國瑜在跟北京唱什麼戲?

陳信諭強調，韓國瑜此次的選舉方式，利用造假、假新聞、假相挺造勢、假民調等等，是台灣選舉史上最惡質的方式，竟然還敢在辯論會上自稱是民主典範，實在非

常不要臉。

基進黨嚴正反韓的理由，除了沒料、製造假消息和說謊成性以外，更重要的是韓國瑜所代表的意識形態就是馬英九的民粹加強版，九二共識一中各表就只能是拿來島內騙台灣人的謊言。

陳信諭表示，韓國瑜透由統媒新聞操作和境外網軍來虛張聲勢，再利用深藍紅統支持者的放送，但辯論過後真的如同草包一樣一問三不知，高雄人能夠做的就是用手中最實在的選票，送他回北京發展、拒絕這個從中國南漂的污染性沙塵暴!（11:21更新）