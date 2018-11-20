指被兩黨議員查行蹤 陳佩琪：上次選舉和這次不一樣

陳佩琪今一大早到雙和市場拜票。（記者楊心慧攝）

2018-11-20 10:59

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰倒數，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今一大早到雙和市場拜票，昨晚陳佩琪發了臉書，談到自己過去曾被兩黨議員攻擊，追查她出席市府活動的次數，陳佩琪受訪表示，只是抒發目前的感想，也很感慨上次選舉和這次不一樣。

陳佩琪昨晚發臉書提到，柯文哲在造勢晚會上發表十多分的演說，其中談到葛特曼事件，在2014年曾被某黨打過，現在2018年卻換成被另一黨追殺，規模更大、手段更兇殘，同一批資料，兩黨竟都拿來當攻擊題材，自己對這種現象很感慨。

陳佩琪PO文指出，她去年底就開始被議員追查出席市府、聯合醫院活動幾次，「呵呵，不准我出席活動，那假期就賴在家裡睡覺，況且現在選戰正夯 ，當然是保留體力幫先生打選戰，活動就請主辦單位邀林志玲、蔡依林就好了，一定比我有吸引力多了。」

陳佩琪今天受訪表示，聽了柯文哲昨晚的造勢晚會演講內容有感而發，想到過去也曾被議員追查她幫聯合醫院做的公益記者會或是參加市府的公益活動，感慨上次選舉與這次選舉完全不一樣。

至於陳佩琪臉書上所說遭「藍綠」夾擊，陳低調說，其實就是以前所發生的事，因為柯在晚會上講到過去的事，會打出來只是抒發目前的感想而已。