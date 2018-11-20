轟陳其邁變造「台北挖石油」 連勝文：這種氣度還想做高雄市長？

連勝文不滿陳其邁變造他先前的「台北挖石油」言論，今早在個人臉書直批對方，「這種氣度，還想做高雄市長？」（資料照）

2018-11-20 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁，昨（20）日在電視辯論詰問國民黨高雄市長候選人韓國瑜時，提到連勝文4年前競選台北市長時的「台北挖石油」，引來本尊今早在臉書上直批，「這種氣度，還想做高雄市長？」

陳其邁詰問韓國瑜時指出，「你講到要作為台灣首富，但要怎麼做台灣首富，你從來沒有告訴大家。我剛剛聽到現在，你還在講太平島挖石油的事情。你要解決財政問題，連勝文在參選市長的時候，他提到只要挖到台北噴石油，他會做的比汶萊還好...，你沒有目標，沒有方法，那你的具體策略是什麼？假如你都沒有達到這些目標的方式，跟詐騙集團有什麼不一樣？跟馬總統的六三三有什麼差別？」

此番言論，讓連勝文覺得陳其邁「亂牽拖」，且扭曲自己過去的發言。連勝文澄清，當時是因為很多施政卡在財源，才開玩笑地用淺顯例子表示「如果我們今天回去睡覺，第二天起來，台北市政府門口前突然噴出石油來，你食衣住行、吃喝玩樂我都包，但這件事不可能發生，如果有石油，我會弄得比汶萊更好」，來闡述推行社福政策時，資金的重要。

連勝文直批，陳其邁罔顧事實，變造「台北挖石油」的發言，且當別人質疑他時，卻只會用尖酸刻薄的言語做人身攻撃...，這種氣度，還想做高雄市長？還是先學會做人，至少先學會不要扭曲變造別人的發言再説吧！

連勝文發文連結請見：