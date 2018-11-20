被朱轟「吹牛跟抹黑」 蘇貞昌笑答：後任罵前任、不好榜樣

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（左）、立委蘇巧慧（右）在鶯歌區車隊掃街拜票。（記者李雅雯攝）

2018-11-20 10:27

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（20日）天上午9點半在鶯歌區車隊掃街拜票，他在車隊出發前受訪，對於新北市長朱立倫昨晚在社群上發文轟「蘇貞昌2.0是吹牛跟抹黑」；蘇貞昌笑答，朱立倫最為一個後任這樣對前任（台北縣長）口不擇言，立下很不好的示範，因為再過幾天，朱立倫就會變前任了。

蘇貞昌認為，朱立倫做此發言也許是因為（對選情）急了吧？朱立倫做為一個後任對前任這樣口不擇言，是立下很不好的示範，「因為他再幾天就會變成前任了」。

蘇貞昌表示，人家說他是蘇貞昌2.0，另外也說朱立倫是馬英九2.0，「大家可以比較看看」。

蘇貞昌強調，朱立倫作為一個市長，應該有高度跟格局，尤其不要累死公務員，逼他們一天到晚用額外的工作為侯副市長助選；同時也不要違背行政中立到這種程度，會把自己的格降低，也樹立了不好的榜樣；朱立倫為什麼不快點去處理他的副祕書長帶著副局長到台北市政府去為侯副市長關說房子的事情？朱立倫為什麼不處理侯副市長自稱是資深社工師違法應該處罰的事情？

蘇貞昌指出，朱立倫剩下的時間（指：新北市長任期）不多了，好好地把新北市長該有的高度跟格局做出來，不要到最後急了而口不擇言，這樣對他自己也是有傷的。

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