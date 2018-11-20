感謝對手參加辯論 陳其邁：會愛韓國瑜一萬年

陳其邁今凌晨趕回高雄，一早就前往前鎮小港車隊掃街。（記者王榮祥攝）

2018-11-20 10:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕對於昨晚邁瑜直球對決表現，陳其邁今表示，分數應交由高雄市民打，他同時感謝對手韓國瑜參加辯論，並透露會後兩人曾擁抱許久，他會愛韓國瑜一萬年。

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚辯論會後，與家人、好友簡短相聚一刻，隨即坐夜車回到高雄，今早立刻按照行程規劃至高市前鎮、小港區以車隊遊街，除延續聲勢、也為前鎮小港區黨籍議員加持，包括爭取連任的鄭光峰、陳信瑜、林宛蓉，以及陳致中、許乃文。

陳其邁公開向韓國瑜致謝，感謝他能參加昨天辯論，讓大家能清楚了解兩位候選人、對於高雄發展未來的一些方向與作法有什麼不同，他覺得民主就是不斷的切磋，在政見上不斷的互相鼓勵，這樣才能夠讓城市更進步，所以他要感謝韓國瑜主委昨天能夠參加辯論會。

陳其邁透露，昨天與韓國瑜本來是握手，他認為說選舉是越來越激烈，所以就跟韓國瑜主委講，來一個愛的擁抱，然後就抱在一起，希望在最後選舉最激烈時候，能夠做給大家看，展現高雄是一個包容的城市。

陳其邁進一步對韓國瑜說，會愛他一萬年。

此外，陳其邁也感謝紀華朗老師、彥翔（氣爆重傷者），還有很多好朋友，以及家人能夠陪伴，他說，這種高雄人在一起的感覺真好。