看高雄市長辯論 吳敦義：蠻好的，尤其韓國瑜發大誓言…

國民黨主席吳敦義20日一早陪同市長候選人丁守中路口拜票尋求民眾支持，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-20 10:26

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天與民進黨候選人陳其邁展開電視辯論，但是韓國瑜的言論被許多民眾認為空洞、沒有具體政見，不過國民黨主席吳敦義有不同的見解，吳敦義今天表示，蠻好的，尤其韓發大誓言，如果有貪汙舞弊，願意終生在牢裡被關，絕不接受任何假釋。

吳敦義今天上午到復興南路口，陪同國民黨台北市長候選人丁守中在路口拜票，行前接受媒體訪問時，針對昨天韓國瑜辯論時的表示，吳敦義說，蠻好的，尤其韓國瑜發大誓言，如果有貪汙舞弊，願意終生在牢裡被關，絕不接受任何假釋，這種決心很大，對手陳其邁也宣布，如果當選市長，絕對不舉債，那也是了不起的宣示，希望所有候選人乾淨正派的選舉，不要有任何不道德的事情，對公益，執政時要信守諾言，要全力以赴，這是他對候選人的期待很高。

吳敦義也談起支持丁守中的理由，吳說，為何支持丁守中，因為丁守中不論做教授或立委都很優秀，丁也被評鑑為最好的立委，他與丁在立院共事過，當行政院長也在立院問答過，他非常欽佩丁，丁有非常好的品德學位操守，無懈可擊，毫無保留支持丁。