丁守中拋自住1戶免房屋稅 柯P：政治不是亂喊價

台北市長柯文哲上午到士林市場掃街拜票。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-20 10:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨籍台北市長候選人丁守中主打「都更市長」，昨再拋出相關政見，主張都對僅有1戶的自住者，未來房屋稅可逐步調降至0元，盡量降低市民負擔。台北市長柯文哲今受訪表示，他也贊成要調降單一自住房屋稅，北市在他任內已從1.2%降到1.0%，未來目標是繼續降到0.6%，但這還要檢視北市財政負擔，柯直言，丁應說明整個配套，講講財務怎麼平衡？而不是隨便亂喊價。

柯文哲上午到士林市場掃街拜票前接受媒體聯訪，被問及丁守中政策有何看法？柯表示，因為房屋稅是稅基乘上稅率，但稅率是國家（中央）規定的，北市府只能變相去修改稅基，在他任內其實稅率已從1.2％降到1%，接下來希望繼續降到0.6%，他個人也同意繼續調降，財政局也有在計算，但還要算算看目前台北市財政可以應付多少。

對丁守中免房屋稅主張，柯批評，選舉不可以只有砸錢，政策不可以只有撒幣，北市當初要推捷運月票1280元，他們就計算了兩年，要算怎樣的方案才能永續經營，自己也主張房屋稅下降，但是你說一下調到0元，「這個就太誇大了」，你要講0可以，那你要講這對稅收影響多少？還是有日落條款？

柯強調，政治還是要務實不要亂喊價，他隔空向丁喊話，「0的話，開玩笑，那你要先講你的財務怎麼平衡？」