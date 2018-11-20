拒承諾不選2020 柯P：最討厭政治人物說話不算話

台北市長柯文哲今一早到士林市場掃街。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-20 10:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨引述「台大醫訊」內容，指台北市長柯文哲當時說中國要他總統，質疑這就是柯拋「兩岸一家親」原因，並稱接下來將每天丟震撼彈。對此，柯文哲今早受訪表示豈止中國，美、日、英等每個國家都在問，他並以「很討厭台灣政治人物說話不算話，像那些說要退出政壇的有幾個真的退出？」避答會不會承諾不選2020，暗諷揚言選輸就要退出政壇的姚文智。

柯文哲上午前往士林市場掃街前接受媒體聯訪，談到姚文智質疑，柯文哲直言這場選舉一個很大困擾就是「選總統」的問題，他坦言就是怕人家懷疑，所以沒有設基金會、沒有組政黨，也沒有全國性的組織，他本來就沒有計畫也沒有準備。

柯批評，很多人老是拿這議題當作假想敵，搞到名嘴、媒體都一直提這題目，不止台灣內部，甚至很多國家的使節來訪，最後都問他是不是要選總統，有什麼計畫。他並解釋，正確說法是中國有人要他選。

至於姚文智要他講清楚中國是誰來問，柯則說他在當市長期間，中國很多學者、智庫來訪，不僅如此，美、日、英每個國家都在問，還有記者、甚至看起來是官方的人員也來問。

他忍不住抱怨這就是導致這次台灣選舉局勢大亂的原因，他覺得該怎麼做就怎麼做，把事情做好就好，每天想東想西，對台灣政治有什麼好處。

對於會不會承諾不選2020，柯文哲拒絕正面表態，僅說他最討厭台灣政治人物說話不算話，說要退出政壇的有幾個真的退出。媒體追問他是指對手姚文智嗎？柯文哲呵呵笑而不答。