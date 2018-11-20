直言韓國瑜不了解高雄 網友分析原因被推爆...

有高雄網友認為，韓國瑜不了解高雄，並不是韓國瑜的錯，要怪背後的國民黨系統，沒有好好給予韓國瑜支援，國民黨原本就沒有想要贏下高雄的意思。（資料照）

2018-11-20 11:31

沒有辦法接受國民黨 是你們先放棄我們的

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉辯論會昨（19日）晚間登場，民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜展開激烈攻防。有高雄網友認為，韓國瑜不了解高雄，並不是韓國瑜的錯，要怪背後的國民黨系統，沒有好好給予韓國瑜支援，國民黨原本就沒有想要贏下高雄的意思，直言「完全，沒有辦法接受國民黨，是你們先放棄我們的。」

被稱作「骨科大」的PTT名人、骨科醫師MicroGG在八卦板表示，他肯定韓國瑜願意代表國民黨來選高雄市長，因為這原本是一個「砲灰」，現在韓國瑜的聲勢可以到達這種程度，真的很認真。MicroGG說，韓國瑜不了解高雄，因為韓不是高雄人，要怪背後的國民黨系統，沒有人可以幫韓認識高雄，可以好好給韓支援，讓韓連高雄路名都背不出來。

MicroGG指出，不論國民黨地方黨部還想不想拚選舉，黨中央早就放棄高雄，連續兩屆徵召楊秋興、韓國瑜，看來完全沒有想要贏的打法，「你怎麼會覺得國民黨有想要關心高雄？」他舉例，過去前行政院長江宜樺在高雄氣爆事件後，卻要高雄市自己想辦法，「你當行政院長不幫忙救災，怎麼能夠說出這種話？」、「就因為沒有投票給國民黨，你現在坐在那裡看戲？」

MicroGG說，外界認為國民黨已經在高雄多年沒有選贏，但其在馬英九選總統時，在原高雄市得票數超過謝長廷。MicroGG質疑，吳敦義夫婦離開高雄之後，還有沒有關心過高雄？高雄市民也曾用選票讓吳敦義贏過張俊雄，風光當選首任民選高雄市長，卻在今年暴雨的時候幸災樂禍，「就因為沒有讓你連任成功，就只因為這樣嗎？」、「拎杯高雄人，完全沒有辦法接受國民黨。是你們先放棄我們的」。

文章貼出後，在八卦板被推爆，許多網友認為，真的是國民黨放棄高雄的，「高雄人沒欠DPP，但KMT欠高雄人多了」、「30年老高雄人和你一樣感想」、「KMT真的沒有再用心經營高雄」、「真的會怒一輩子」、「江宜樺那態度，想到就氣」、「帶風向能帶多久？一個辯論就爆了」、「吃相難看的一個黨」、「中國國民黨我高雄人一輩子不會投」、「高雄人的心聲，真的想選，來認真蹲個4年吧」、「KMT放棄高雄是事實」、「有心想為地方服務，先從地方基層蹲起吧」、「高雄人推啦，一樣的想法啦」、「推爆這篇，中肯」、「幸災樂禍的態度不可取」。