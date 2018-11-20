火線交鋒！陳其邁譏首富論空洞 轟韓國瑜像詐騙集團

2018-11-20 07:21

韓回稱張開臂膀 讓萬商雲集

〔記者葛祐豪／高雄報導〕眾所矚目的高雄市長選舉電視一對一辯論昨晚登場，民進黨候選人陳其邁砲火全開，批評國民黨高雄市長候選人韓國瑜說高雄要當台灣的首富，但「要怎麼成為台灣首富？卻絕口不提具體策略，跟詐騙集團有什麼差別？」韓國瑜則說，他的方法是推動中英文雙語教育，對全世界張開臂膀，讓高雄萬商雲集。

陳攻勢不斷 展現對高雄嫻熟

這場辯論會昨晚8時在三立電視台舉行。雙方針對「又老又窮」、「太平島挖石油」、「九二共識」、「人口政策」、「愛情摩天輪」等議題針鋒相對，不過，陳其邁展現對市政及在地高雄的嫻熟度，攻勢綿延不斷，而韓國瑜雖閉關備戰辯論多時，但仍無法充分應對，甚至出現無法招架，回答離題的情況。

韓雖閉關備戰 回答頻見離題

陳其邁申論主軸強調高雄精神，呼籲別因台北觀點而看輕自己，「高雄市長當然可以換人做，但就是不能換國民黨的韓國瑜」；在第二階段交叉詰問時，陳其邁持續展現火力，質疑韓國瑜口口聲聲說經濟一百分、政治零分，但花了那麼多時間在解釋九二共識，原來你提出的「貨出去、人進來」，全部都是九二共識？難道不是在提政治嗎？

面對陳其邁輪番質疑，韓國瑜回答說，什麼叫全台首富？像荷包蛋，蛋白東西要賣得出去，蛋黃地區投資客、觀光客要進得來，所以要推動中英文雙語教育。接著對全世界張開臂膀，讓高雄萬商雲集。