影片曝光！中原前副院長曾上節目 盛讚「愛情摩天輪」

韓國瑜力推愛河畔蓋愛情摩天輪。（資料照）

2018-11-20 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨在電視辯論會上，聲稱「中原大學設計學院院長」曾聽他講完愛情摩天輪想法後，帶5名學生到愛河，此話讓中原大學設計學院院長陳其澎傻眼，認為韓碰到「金光黨」。事後中原前副院長魏主榮才出面稱韓說的是他，魏日前的確也曾上節目大聊愛情摩天輪，甚至建議在愛河蓋纜車。

陳其澎昨晚在臉書表示，「我發誓我從來沒有見過韓國瑜，更沒有帶5個學生去看你的摩天輪，你在說什麼？我完全不知道，你肯定碰到金光黨了。」不過，中原設計學院前副院長魏主榮證實，韓國瑜要講的是他，應該是口誤，韓國瑜陣營已電話致歉。

事實上，魏主榮曾在11月4日上非凡電視節目大談主題旅遊產業內容，當時在節目中表示，愛河這條全球獨一無二以愛為名的河流，若有故事包裝就很迷人。當時韓國瑜附和，聲稱要找一個點讓戀人跳河，來象徵「墜入愛河」。

除了認同愛情摩天輪的構想，魏主榮還補充說，要在駁二和立德棒球場間蓋纜車，從駁二拉到愛河立德棒球場。韓國瑜當天還曾提到，只要讓城市有特色，讓男女求婚後，上去摩天輪做什麼都不干涉。

根據《蘋果》報導，針對這項構想，柴山會總幹事楊娉育打臉，稱愛河主要河段有至少10座橋，多年來都每天在兩岸活動，「哪有兩岸不相往來？每天都往來啊！」楊還痛批，「這種政策連我這個不在公部門上班的咖就可以條條駁斥了。用這種東西要來治理高雄？那絕對會是災難！請振作一點、認真一點，不要把高雄人當成下等愚民，好嗎？」

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