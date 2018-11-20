韓國瑜：我背不出數字但看得出問題所在 鄉民酸「草包現形」

2018-11-20 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜昨日進行電視辯論對決，陳其邁在交叉詰問中頻頻猛攻韓國瑜，但韓國瑜面對提問卻表現不佳，甚至出現「找錯人背書」等窘況，而韓國瑜深夜在臉書發文，表示他要以「一個CEO的態度與決心」，讓高雄成為台灣的首富之都，他更強調，「我背不出每一個數字，但我看得出問題所在」。

韓國瑜表示，所謂CEO，「絕不是在一些枝微末節上糾結」，而是訂定總目標、決定組織文化、組建專業團隊、合理分配預算、讓高雄人民過上好日子就是他的總目標；同時組建一個「集結各個領域傑出專家的旗艦團隊」，把未來的每一分預算都用在刀口上。

韓國瑜直言：「我背不出每一個數字，但我看得出問題所在；我到不了每一個地方，但我知道方向在何處。」並強調，「一個真正可以讓人民相信的政府，應該沒有圍牆、只有道路，應該沒有貪汙、只有廉能，應該沒有悲情、只有歡喜。讓高雄人歡天喜地、不再悲情地迎接未來的每一天，這是愛與包容之外，另一個值得你我歌頌守護的高雄價值」。

韓國瑜在臉書的說法也被轉貼至PTT八卦版上，許多鄉民看到韓國瑜的「CEO態度」，紛紛留言吐槽：「空幹王喔？內容無重點。」、「CEO不是只會講空話就好～」、「草包現形了就很難包裝啦。」、「你沒料已經被看穿了！」、「相信我之術。」