中壢南下挺韓被網友譏諷 母女要粉專版主道歉被拒

圖左為南下高雄參加挺韓造勢的婦人帶著女，指控遭網友留言霸凌，要求王浩宇道歉，雙方僵持不下。（記者李容萍攝）

2018-11-19 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一對母女10月27日南下高雄參加韓國瑜造勢活動時被媒體採訪報導，有網路粉絲團轉貼報導，卻有網友留言冷言譏諷，這對母女市議員陪同下，今天到粉絲團版主之一的另位市議員服務處要求道歉，被認為有選舉造勢之嫌，當場拒絕。

據了解，這對母女10月27日南下參加韓國瑜造勢，平面媒體報導「韓粉有水準」刊登他們的照片，這照片經臉書粉絲團「我是中壢人」轉貼，加上標題「中壢母女去高雄支持韓國瑜」，卻有網友留言狂酸「有病就要去看醫生」、「精神有病不用到高雄」、「教壞孩子」等話。這位媽媽認為遭到網路霸凌，19日下午帶著女兒，由市議員詹江村陪同，前往「我是中壢人」粉絲團團長之一的市議員王浩宇服務處要求道歉、刪文。

母女兩人進入服務處一度下跪，激動陳述因為粉絲團未經同意擷取照片，造成她們遭言詞霸凌，連在路上也有人指指點點，講她們到高雄是「動員」、「領便當」，她和女兒晚上睡不安穩、噩夢連連，還聲稱過去一直支持王浩宇，這次事件讓她心寒。

中壢警分局獲報調派警力在場戒護，王浩宇解釋，粉絲團團隊有10名成員，該PO文並不是他張貼的，是另一名管理員，他不會道歉，並認為婦人到他服務處是選舉操作，強調不明白只是轉貼一則報導「實在不懂她（婦人）在崩潰什麼」。

而一旁「我是中壢人」臉書粉絲團柯姓團長自稱是他轉貼該則PO文，文中沒有負面文字，若要道歉也該由他道歉，但是粉絲團之前並沒收到婦人要求刪文，對於婦人事隔三週才大動作到市議員服務處，質疑是選舉操作，他也不願道歉。

雙方僵持近1小時沒共識，經雙方各自網路直播後才告一段落；王浩宇事後聲明，他不會為不是他做的事情道歉，如果婦人認為他在法律上有瑕疵，可以去提告，但若再有不實指控，他也將提告捍衛權益。