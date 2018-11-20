高雄市長辯論藍綠對決 基進黨批韓國瑜「豪洨」是事實

高雄市長辯論藍綠對決後，基進黨批韓國瑜「豪洨」是事實。 （記者陳文嬋攝）

2018-11-20 00:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長辯論藍綠對決後，基進黨肯定陳其邁勝出，批評韓國瑜自我證實是「沒餡肉包」、政見也以「豪洨」居多，只能依靠九二共識作為拚經濟的唯一方法，4年前太陽花運動，台灣人民用行動否定馬英九的親中路線，韓重提只會被高雄人民唾棄。

基進黨三民區市議員候選人陳柏惟指出，他之前拍攝摩鐵摩天輪實測影片，並搭配2000字的政策可行性評估，證明韓國瑜是信口開河，韓國瑜今於辯論會上向全國人民證明是「沒餡肉包」，競選高雄市長根本是國民黨再次糟蹋高雄人的行為。

左楠區市議員候選人李欣翰指出，韓國瑜口口聲聲說「政治零分，經濟一百分」，但是他在辯論會上，又承認他的核心意識形態就是九二共識，顯然自打嘴巴，公然撒謊。

他反問韓國瑜如果九二共識有用，為何在馬英九8年執政結果下，台灣經濟並未起飛，反而被鎖進中國經濟圈內，與韓國瑜強調要走向世界是大相徑庭，顯見韓國瑜根本沒有任何能治理市政的知識水平，只能夠像鸚鵡一樣重複九二共識。

李欣翰強調主持人鄭弘儀參加陳其邁造勢活動時，認為如果韓國瑜當選，高雄會被韓國瑜賣掉，如今以辯論會上的表現來看，鄭弘儀的說法很有可能。

基進黨說，正如陳其邁在辯論會上所說，韓國瑜擁抱九二共識的路線，就是要讓高雄香港化，而現在的香港，已經即將被美國取消獨立關税的地位，成為名副其實的中國城市，再也無法重現昔日的東方明珠，高雄絕對不能重蹈覆轍，走向另一個香港之路。