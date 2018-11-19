韓國瑜小感冒不舒服 後面才找回水準 鄉民笑：你嚴爵喔

2018-11-19 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁和韓國瑜19日晚間在選舉辯論會上交鋒。韓國瑜會後在自己的記者會上表示，自己很認真論述，至於表現好不好，交由市民評論。談及前半場是否表現不佳，韓說自己有點感冒，所以身體不是很舒服，「後半場身體稍微康復了一點點。」

PTT網友表示，「原來是感冒啊，我還以為是回答不出來勒，誤會韓總了！」、「韓流太強感冒是應該的」。

藝人嚴爵體弱多病，過去幾場演出因病失常，被網友封為「感冒系歌手」，高雄市長選舉辯論會後，鄉民以此戲稱韓國瑜是「感冒系政治人物」、「你嚴爵？」。

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