韓國瑜口誤？ 中原大學設計學院前副院長這麼說…

韓國瑜今（19）日晚間在高雄市長辯論會交叉詰問第11題，提到愛情摩天輪時，比出手勢指中原大學設計學院院長曾帶5名學生到愛河勘查，事後承認口誤。（圖擷取自三立新聞台）

2018-11-19 23:22

首次上稿 22:59

更新時間 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜參加電視辯論會，在第二階段交叉詰問第11題提問時，韓國瑜聲稱，「中原大學設計學院院長」曾聽他講完愛情摩天輪想法後，帶5名學生到愛河。中原大學設計學院院長陳其澎辯論後在臉書PO文，強調：「我發誓我從來沒有見過韓國瑜，更沒有帶5個學生去看你的摩天輪，你在說什麼？我完全不知道，你肯定碰到金光黨了。」不過前副院長魏主榮證實，韓國瑜要講的是他，應該是口誤，韓國瑜陣營已電話致歉。

陳其澎晚間受訪表示，得知韓國瑜在電視辯論會提到「中原大學設計學院院長」，相當訝異，因為他不認識韓國瑜，也不知道韓國瑜的愛情摩天輪，如此一來，形同在電視上幫韓背書似乎不太好，第一時間不得不在個人臉書做出澄清。

對此，中原大學設計學院前副院長、現任文化創意與休閒旅遊設計中心魏主榮受訪澄清，韓國瑜可能辯論攻防是講太快了、才會講錯對象，造成誤會，韓國瑜競選辦公室也已經致電向他表示歉意。

魏主榮說，在韓國瑜提出愛情摩天輪的構想後，他有感於許多國外有關高雄觀光介紹篇幅太少、遠低於鄰近台南，透過朋友的介紹，10月初帶著5名學生前往高雄愛河現勘，後來完成摩天輪的相關模型，大約兩個星期前還一起上了非凡電視台的談話節目，當時，韓國瑜一見面就尊稱直喊他「院長」，他曾糾正韓國瑜他是「前副院長」，而在電視辯論會上可能節奏太快，才又把他叫成「院長」。

魏主榮還說，相關愛情摩天輪的電視錄影在網路上都有介紹，但是錄完影他就出國，加上此事屬於私人協助，並未在學校特別張揚，連院長陳其澎也不知情，才會在韓國瑜講述中原大學設計學院院長帶5名學生到愛河後有這麼大的反應，將會親向陳院長說明原委。