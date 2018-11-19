中原設計學院院長打臉看過愛情摩天輪 韓國瑜坦言記錯

國民黨高雄市長候選人韓國瑜19日出席電視辯論會，會後舉行記者會答覆媒體提問。（記者簡榮豐攝）

2018-11-19 23:15

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長選舉辯論。國民黨高雄市長候選人韓國瑜在說「愛情摩天輪」政策時提及，中原大學設計學院院長帶5個學生到愛河，遭中原大學設計學院院長陳其澎打臉從未見過韓國瑜，「你肯定碰到金光黨了」，韓國瑜在會後記者會坦言，他記錯系所名字，事實上是中原大學文創學系的魏姓教授，如果冒犯到陳其澎，感到非常抱歉。

高雄市長選舉辯論結束，韓國瑜在會後記者會，對於記者提問他與民進黨高雄市長候選人陳其邁兩人的辯論表現，韓國瑜認為，陳其邁表現相當不錯，民進黨在高雄執政2、30年，很多市民不滿現狀，如果市民很滿意，他的支持度不會這麼高，高雄市長要改變一定要沒有包袱，才會帶領高雄往前衝，才能讓高雄市未來充滿光明。至於他的分數，給高雄市民評分。

記者也詢問陳其澎在臉書上的說法，韓國瑜表示，他要說的是中原大學文創學系的魏姓教授，坦言記錯系所名字，他對於現在的設計學院院長非常抱歉，如果有冒犯到，他感覺非常抱歉。

韓國瑜也說，他在中場時期沒有特別跟幕僚討論戰略，就是自然發揮，還說他今天有點感冒，身體不舒服，他也非常感謝陳其邁風度翩翩，是非常棒的典範，辯論完後，兩人還抱一下，感覺很好，媒體追問兩人擁抱聊什麼，韓則說，他們絕對不是說「愛你一萬年」。