誰要選東港鎮代？ 「王仔檨」還是「檨仔王」引熱議

2018-11-19 23:10

［記者陳彥廷／屏東報導］選戰逼近，候選人為在激烈選情中尋求曝光，各種花招出爐，屏東東港鎮鎮民代表的選戰激烈，最近就被人發現，有條1號鎮代候選人「王仔檨」的布條格外引人注目，由於選舉公報遍尋不著這號人物，更遑論有人會用「檨仔王」參選，到底藏鏡人是誰、到底是賣芒果還是要選舉？在選區內已引發熱議甚至辯護。

「怎麼可能有人用『檨仔王』這個名字參選？」，近期該選區附近只要有人打開東港鎮代「芒果王」話題，會立刻引來熱論，有的覺得用芒果王很奇怪，應該是把「王仔檨」寫反，甚至還有人替「他」辯護：「把『王仔檥』倒著念不禮貌啦！」，也有人笑說「根本就是賣芒果趁選舉要搭順風車啦！」，但馬上就被吐槽「屏東現在只剩『檨仔青』吧？怎當芒果王」。

這個選區位為於東港鎮代表第4選舉區，共有船頭里、下廍里、大潭里、興和里、共和里及已併入週邊3里的大鵬里，應選3人共有4人登記參選，其中1號無黨籍王鵬生為末代大鵬里里長，2號無黨籍蘇忠平、3號民進黨林清發及4號國民黨吳金福皆為現任鎮代表，王鵬生里長任內雖曾被罷免但未成功，現轉換跑道競選鎮代，同樣姓「王」，經查證，「藏鏡人」果然就是他。

「看得懂的自然會心一笑！」，王鵬生指出，早年眷村小孩沒零嘴吃，就會去把芒果樹上的芒果搖下來分享著吃，搖樹的那個人因為實際動手，有時可能還會被長輩罵，因此帶頭的風險較大，在同儕中就有「檨仔王」的稱號，放到現今就是象徵著有人打破原本平凡人民搆不著的既有運作體系，掉下來的果實如同和選民分享果實，因為自己小資競選，姓王也有雙關作用，也自承小時候常常就是動手搖樹的那個人，因此認為用檨仔王，除認識的人會心一笑，不認識的人卻能因此討論認識他，很能代表他的競選風格。

花招確實引起選民注意，但也有里民認為，用奇招雖吸睛，但廣告物應該準確訴說政見或明述到底是何人要參選，東港鎮公所則說，選舉廣告物都須向環保局申請核淮才能懸掛。