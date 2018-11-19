電視辯論結論》陳其邁端牛肉：當選第4年達成零舉債

陳其邁強調，高雄教會他，不要因為台北觀點而看輕自己，跟命運拚搏，這就是高雄精神。（擷自三立新聞）

2018-11-19 22:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉一對一電視辯論來到結論，陳其邁強調，高雄教會他，不要因為台北觀點而看輕自己，跟命運拚搏，這就是高雄精神，請支持一個青春奉獻給高雄的陳其邁。

陳其邁批韓國瑜說，人工智慧、物聯網你不能不懂，你只提摩鐵摩天輪、太平島挖石油，你的經濟總顧問張善政提的智慧城市，其實就是我的政策，我向微軟、亞馬遜努力學習，不像你一樣天馬行空。

陳其邁也承諾，他當選後，第四年會達成零舉債，並積極招商。

陳其邁說，高雄的地下埋著石化管線，這不是我們自己選擇的，稅繳台北，污染讓高雄人承擔，高雄人才有「生鷄蛋無，放鷄屎有」的憤慨。所以，請不要再用傲慢來嘲笑我們的痛苦，韓國瑜每說一次高雄又老又窮，我們的心就痛一次。

陳其邁說，高雄教會我，不要因為台北觀點而看輕自己，跟命運拚搏，這就是高雄精神。

他說，今天韓國瑜這麼受歡迎，最該感謝的不是你不知道從哪裡來的網軍，而是高雄這座城市的包容特質，就是高雄人的厚道和樸質。

陳其邁強調，他準備好了，會做一個好市長，請支持一個青春奉獻給高雄的陳其邁。