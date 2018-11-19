電視辯論》韓國瑜閃問題 音樂人酸：亂扯到我都忘記題目

韓國瑜在辯論會上頻頻閃躲陳其邁的提問，被音樂人酸說，亂扯到他連題目都快忘了。（圖擷取自三立新聞）

2018-11-19 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜今（19日）首度進行電視辯論對決，韓國瑜不斷被對手陳其邁消遣，政見天馬行空亂開支票，過程中韓國瑜更頻頻答不出陳所提出的問題，甚至自己提問與回答的時間都剩很多。不但網友看傻眼，有音樂人更大酸韓國瑜，亂扯到讓他都快忘記題目。

高雄在地代表樂團的滅火器18日參與陳其邁在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，主唱楊大正更在晚會最後演唱《島嶼天光》，讓高雄民眾為之感動。滅火器樂團長期關心時事議題，吉他手鄭宇辰在瑜邁辯論對決中於臉書PO文，「要聽到答案好困難啊！亂扯到我連題目都快忘了也算是厲害！」暗諷韓國瑜辯論頻頻閃躲陳其邁的提問，連提問的內容也很空洞。

文章一出也引起網友熱議，「潮水退了就知道誰沒穿褲子了」、「看個辯論一直笑到嗆到」、「他（韓國瑜）根本幫其邁宣傳政見，暴露自己有多沒料」、「哇扯到愛情摩天輪還可以洗澡」、「可以問啊 但我不答而已」、「韓繞了一圈還是沒答案！」、「韓國瑜整場的政策就是相信我之術啊」、「但還是一堆人挺...我真的不懂，真的不懂，世界好複雜啊」。