韓國瑜說他誇獎愛情摩天輪 陳其澎打臉：韓肯定碰到金光黨

今（19）日高雄市長進行候選人辯論會，在第二階段交叉詰問第十一題提問，韓國瑜說到外界一直在打壓愛情摩天輪，但中原大學設計學院院長曾聽他講完此想法後，帶5名學生到愛河。韓還比出5的手勢。（圖擷取自三立新聞台）

2018-11-19 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日高雄市長進行候選人辯論會，在第二階段交叉詰問第十一題提問時，韓國瑜說到外界一直在打壓愛情摩天輪，但中原大學設計學院院長曾聽他講完此想法後，帶5名學生到愛河。不過中原大學設計學院院長陳其澎事後卻跳出來說：他從來沒有見過韓國瑜，「你肯定是碰到金光黨」。

韓國瑜面對外界質疑愛情摩天輪的想法，他說：「拜託不要再嘲諷我」，中原大學設計學院院長聽完後，曾帶5名學生到愛河，更誇獎他是個天才。

對此，陳其澎在臉書回應，「我發誓我從來沒有見過韓國瑜，更沒有帶五個學生去看你的摩天輪，你在說什麼？我完全不知道，你肯定碰到金光黨了」。

但面對陳其澎的反應，有網友回覆「別亂入，又不是說你」，「他（韓國瑜）應該是說：中原設計學院文創休旅設計中心副院長魏主榮」，更有網友找出《年代新聞》「2018百里侯爭霸5.-韓國瑜談高雄主題旅遊產業」專題的影片，但也有網友認為是「韓粉在護航」。