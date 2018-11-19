三重造勢晚會朱立倫站台 侯友宜：定位比職位重要

侯友宜不忘在關鍵的倒數投票日大力催票，他笑說，現在每天都要訂一個目標，每一人要一百票，把大家熱情催出來。左為國民黨新北市黨部主委李乾龍，右為新北市議員候選人蔡明堂。（記者邱書昱攝）

2018-11-19 22:18

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天晚間在三重區與市議員蔡明堂舉辦志工致敬造勢大會，新北市長朱立倫也現身一同站台力挺。侯友宜致詞時說「定位比職位重要」，「等我離開新北市的時候，所有提到我，只有一句話『做得很棒』」，這比做市長還重要。

侯友宜向台下民眾一起做「不請之友」，朋友的事情不用開口，就會替人幫忙，出來選舉是為台灣、中華民國；選戰到現在也從未罵過對手，腳踏正向力量，不會抹黑造謠。

侯友宜說，現在民進黨拿文化大學大群館、新莊土地案攻擊他，這些都是太太娘家的財產，他不能說什麼；面對這樣的抹黑只能用「理解、包容」，對手想要贏，「如果跟他一樣亂講，不就是跟他一樣」；出來選也是要讓台灣政治的抹黑奧步，從此絕跡。

侯友宜強調，他堅持二個價值，正向力量選舉、定位比職位重要，尤其是當他離開新北市後，大家想到他就只有一句話「做得很棒」，這也比做市長重要。

侯友宜不忘在關鍵的倒數投票日大力催票，他笑說，現在每天都要訂一個目標，每一人要一百票，把大家熱情催出來，人生最後歲月，奉獻給所愛新北市。