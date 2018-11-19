社民黨公布北市選將同婚態度 綠不敢表態多於藍

2018-11-19 22:15

〔記者郭安家／台北報導〕選舉最後一周，社民黨在台北市議員選戰打出婚姻平權牌，於臉書公布那些候選人支持婚姻平權公投、那些議員反對轉而支持反同的愛家公投。結果國民黨提名33人，僅1人支持婚姻平權、20人反對、12人未表態；至於民進黨有8人挺婚姻平權、2人反對、高達17人不表態。社民黨召集人范雲說，這是候選人商品標示，但很多人標示不清，她也認為民進黨恐焦慮選情，多人不敢表態。

社民黨公布結果幾乎不意外是，國民黨候選人僅徐巧芯挺婚姻平權，反對者則是汪志冰、林杏兒、陳重文、吳世正、闕枚莎、游淑慧、李明賢、陳義洲、陳永德、戴錫欽、王鴻薇、王正德、王浩、陳炳甫、應曉薇、鍾小平、王欣儀、徐弘庭、羅智強；但有12人不敢表態，以大安文山區最多。

民進黨台北市長候選人姚文智挺婚姻平權公投，表態支持候選人還有王威中、李建昌、高嘉瑜、梁文傑、周威佑、吳沛憶、李慶鋒、王閔生；反對者有王孝維、張茂楠，但有17人不表態，不乏新人。社民黨選將劉仕傑說，有些他認識的新人，雖然彼此私交不錯，但很可惜可能跟派系妥協不敢表態，但如此怎麼代表新政治？

社民黨選將苗博雅說，國民黨有少數異類挺同婚，但也影響不了該黨方向，民進黨比國民黨相對進步，但也有人為了選票壓力低頭，但願意表態者也應給予鼓勵。她說，議會本來就要呈現多元價值觀，若民眾很在意，也要審慎考慮選票，不要投給反同議員，否則反同聲音過大，恐影響學校正常教學、影響其他民眾權益。