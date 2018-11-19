南投縣長選舉政見會最終回 藍綠候選人攻防火花四射

2018-11-19 22:53

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長選舉公辦政見發表會第2場，也是此次百里侯之爭的最後1場，國、民2黨縣長候選人林明溱及洪國浩2人，可說是火力全開，彼此攻防戰也更加激烈，林明溱抨擊綠營的文宣宛若黑函一味抹黑，良心何在？洪國浩反批林明溱常沉浸在幻想中，愛開空頭支票，簡直是白賊！

南投縣長選舉係尋求連任的國民黨縣長候選人林明溱，面臨民進黨縣長候選人洪國浩強烈的挑戰，今日夜間6時許，在縣府禮堂舉辦的第2場公辦政見發表會，2人抽籤結果，上台順序巧與第1場相反，由林明溱率先上台，一開口便批綠營散發的「有錢興建蚊子橋、沒錢修學校跑道」、「天空之橋、竹山天梯人數驟減，首都觀光政策失靈」等文宣，完全是抹黑技倆，不值得鄉親一看，直接丟到垃圾桶就好。

林明溱進一步表示，觀光客銳減是民進黨中央執政失利造成的，但縣府努力突破困境，如清境高空觀景步道投資3500萬元，短短1年便回收成本，同時福興溫泉等5大園區開發案，也都逐一實現，其中，草屯手工業園區也獲得中央核定7億元開發補助，且強調，不但不會影響現有的植物公園，還可創造2000個就業機會及20億元的縣庫收入，相信縣民眼睛是雪亮的，能真正分辨誰在做事。

洪國浩一上台便質疑林明溱說謊成性，依南投縣議會審議去年1年總決算，縣府財政缺口為180億8000萬元，又向台銀南投分行借款60億元，迄今也花費28億2000萬元，兩者相加，非隱藏性負債已達209億元，林卻聲稱，縣府目前負債約113億元，為何數字兜不攏？

其次，縣內目前閒置的工業區用地約有200多公頃，但林卻執意開發其他用地，洪國浩以草屯手工業園區為例表示，該園區預定地植物園周邊是運動公園及文教區，堪稱是「草屯之肺」，一旦開發成工業園區，噪音、空污等問題必尾隨而來，值得三思﹗

洪國浩最後不客氣表示，檢視林明溱過去的觀光政見，執行率僅20％左右，包括日月潭向山至水里車埕、阿里山至杉林溪等纜車規劃案，也都未兌現，再再印證林說話不夠老實，尤其，身為地方首長怎能空口說白話？而是要像他秉持實際、務實的精神及原則做事，才是一種負責任的態度，進而與縣民共為美好的未來打拼。