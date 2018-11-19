涂醒哲拚連任 型男市長林智堅來助陣

涂醒哲（左）由林智堅（右）陪同，以車隊掃街拜票。（記者丁偉杰攝）

2018-11-19 22:40

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕拚連任的民進黨嘉義市長候選人涂醒哲今天請到「姊妹市」新竹市長林智堅助陣，在市區以車隊掃街拜票，兩人喊出「雙城未來將在健康醫療、人工智慧方面更緊密合作！」

林智堅今天下午由涂醒哲陪同參觀「嘉義之心城市願景館」，分享彼此改造火車站前廣場經驗。林說，他也在競選連任，選情也緊繃，但嘉義市與新竹市淵源深厚，涂是他政治前輩，透過經驗交流，能在城市治理相互加分。

林智堅稱讚涂醒哲以醫師性格，為城市問題問診、把脈，對症下藥，一開始，可能市民不容易瞭解，但不怕貨比貨，日前嘉市通過「八二三水災」考驗，證明涂是會做事、做實事的人，籲市民支持涂連任。

林智堅也說，新竹火車站於1913年啟用，是國定古蹟，嘉義火車站是1933年啟用，是市定古蹟，兩個車站有許多共同點，過去都面臨環境雜亂、交通動線不良、古蹟被其他建築物遮蔽、原有的交通運具如何搬遷等問題，考驗一個市長的魄力及執行力，稱讚涂以有限資源，大刀闊斧改造，證明具規劃能力與執行力。

涂醒哲說，嘉市是一座醫療城市，新竹市是一座科技城市，他與林智堅如雙雙連任後，雙城在健康醫療、人工智慧方面將更緊密合作。