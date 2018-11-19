改變成真？柯文哲北門辦造勢後 地磚裂、解說牌損

記者實地勘查也發現活動單位將鐵鋼架立在北門地上解說牌。（記者鍾泓良攝）

2018-11-19 21:22

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年8月用1.2億元開闢「北門廣場」，作為西區門戶計畫亮點政績，昨晚他選在此地舉辦競選晚會宣揚政績，柯辦估計4萬人現身。但一夜激情後，文資團體發現部分解說牌出現毀損，記者實地勘查也發現活動單位將鐵鋼架立在廣場地面裝置，廠商卡車也直接開上廣場，疑似因此造成地磚龜裂。市府公園處證實，解說牌及部分地磚是在活動後破損，將要求復原；文資團體痛斥，柯文哲如此不尊重古蹟及自己的政績，不應該用市府預算修繕，應該要求柯自掏腰包修復。

公園處證實，今天上午已到場檢查，發現解說牌及地磚確實出現受損情形，因此將要求活動單位完成復舊；若不處理，將會從保證金扣除修復費用。

柯文哲競選辦公室發言人林筱淇表示，目前正在確認是否有因昨晚北門活動而造成部份解說牌毀損，如果有，一定會負責請專家修復。她強調，昨天活動相當成功，感謝約4萬名市民的熱情參與，未來在活動舉辦時，也一定會更特別小心留意。

文史工作者說蕭文杰受訪表示，北門廣場過去曾發生過3次地磚龜裂，根本不適合舉辦人數過多的競選造勢活動，但柯文哲仍執意在那邊辦，因此昨晚才會特別到場查看。他說，當晚並無發現廣場地磚破裂，但看到北門解說牌疑似尖銳物敲到凹2個洞，而現場有碎末，推斷屬於鐵鋼架敲到造成；他更發現，市府把流動廁所放置在古蹟北門郵局前，認為不夠尊重古蹟。

文化局補充，雖然未破壞到文資本體，但造成文資解說毀損也很不應該；站在地方文化主管機關立場，認為仍應尊重文資，場地管理單位公園處應釐清場地修復責任，若出現破壞，則應依法行政，要求活動單位修修復。

柯文哲上任隨即宣布推動西區門戶計畫，將解放被忠孝橋引道箝制的國定古蹟「承恩門」北門，2017年再用1.2億元開闢「北門廣場」，成為西區門戶亮點政績。