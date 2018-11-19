被控涉犯毒品案 藍候選人吳國昌：年輕犯錯用一生彌補

2018-11-19 21:02

〔記者佟振國／南投報導〕選戰白熱化，民進黨南投縣黨部今指控國民黨埔里鎮長候選人吳國昌曾涉及毒品案遭判刑定讞，不適參選鎮長；吳國昌則坦然面對這段20多年前的過往，強調不僅成功戒毒，更用一生投入公益彌補，加入警友會，力挺治安與反毒，3屆議員也擔任教育召委，關注教育，盼毒品別再毒害社會。

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠、執行長張瓊文今天聯合召開記者會，檢視縣內13鄉鎮市長及縣議員候選人，發現埔里鎮長候選人吳國昌，曾因毒品案被判刑，認為這樣的人並不適合參選。

蘇昱誠表示，埔里吸毒人口多，造成家庭破碎，吸毒也衍生許多治安問題，偏偏埔里有一位曾犯毒品案被判刑3年3個月的鎮長候選人，未來如何擔任行政首長領導城鎮與教育下一代。

吳國昌隨即召開記者會回應，坦然面對20多年前曾犯的過錯，表示1990年因事業不如意、被人倒債，情緒消沈而誤交損友接觸毒品，但隔年即在家人支持下北上成功戒毒，也為個人行為付出刑事代價，判刑3年3個月，入獄1年多獲得假釋，他謹記教訓，從此投身公益，終身反毒來彌補。

吳國昌表示，曾經歷人生黑暗，才知光明的可貴，當年重返社會，擔心被人拒絕，但埔里鄉親也有像韓國瑜所說的民主價值，就是包容，誠心接納，往後他力拚汽車修配事業，也加入南投縣警友會、消防協會，當警察、消防的後盾，力挺治安與反毒，擔任3屆議員也擔任教育召委，關心下一代的教育，避免再為毒品所害。

吳國昌指出，人生難免犯錯，永遠都有可能被挖瘡疤，鄉親可用最嚴格的標準檢視他改過向上近卅年的做人處事，也請給曾犯錯的人多一點鼓勵與包容。

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