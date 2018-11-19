韓國瑜不需大咖助選 馬英九這樣說…

馬英九受訪表示，韓國瑜如果不需要助選，他也不勉強。（記者蔡文居攝）

2018-11-19 17:27

〔記者蔡文居／台南報導〕前總統馬英九今天下午陪同國民黨台南市長候選人高思博、安南區市議員候選人李中岑在安南區及永康區進行車隊掃街拜票。對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前表示不需要中央要員來助選。馬英九受訪表示，「韓國瑜如果有需要，我願意，如果不需要，我也不勉強。」

馬英九表示，他去高雄都是在幫市議員候選人助選，「我的原則只要我幫得上忙、有時間，我都會來者不拒。」「韓國瑜如果有需要，我願意；如果不需要，我也不勉強。但高雄市議員很多人要我去，我一樣會去。」

對於台南選情，馬英九表示，看起來差距小，他是來幫高思博打贏這場戰爭。他也認同台南感覺不像以前那麼綠，這是因大家發現問題不在藍綠，而是在於是否真心關心人民的生活，改善生活、薪資。像韓國瑜半年的時間就把民進黨20年的執政翻轉過來。他認為，台灣的選民是理性的，只要端出的東西像樣，就不會有太強的意識形態。

至於，行政院長賴清德昨晚在高雄表示這場選舉是「向中國說不」。馬英九說，這不知所云，地方選舉搞成統獨，「你不覺得有點累了嗎？」他相信是民進黨自己的形勢對他們不好，才搬出他們自認為是法寶的統獨之戰。但我們關心的不是統獨而是地方的議題及人民的生活。