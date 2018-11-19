金鐘影帝加持 無黨中市議員候選人林學冠進眷村攻藍營票倉

金鐘影帝屈中恆（圖右），為好友林學冠（圖左）拉票。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-19 19:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東南區無黨籍市議員候選人林學冠，今天在奪得金鐘獎影帝的好朋友屈中恆陪伴下，搶攻被視為藍營票倉的眷村，於東區的虎嘯東村及中村拜票，林學冠說，眷村長期是藍營票倉，他是無黨籍身分，經常被選民拒於門外，助友心切的屈中恆，放下身段與他拜票，用擴音器向門內的選民喊話拜託，希望能奪得眷村票源。

出身藍營的林學冠，以無黨籍身分參選中市東、南區市議員，從未陪同任何侯選人拜票的屈中恆，得知好友因「藍綠夾殺、選情告急」，在連續三天的舞台劇演出後，沒有任何休息，今天（19日）立即陪著林學冠，展開掃街拜票行程，屈中恆說，有人說演戲很辛苦，但他看到林學冠這麼努力，他覺得參選比演戲還辛苦，因此他願盡其所能協助林學冠，多拉一票是一票，讓有心又有能力的優質候選人，能順利進入議會為台中市民服務。

「寶島一村」演的正是眷村的故事，屈中恆自動請纓，陪同林學冠到眷村拜票，今天上午先到東區的虎嘯東村及中村，但因眷村長期是藍營票倉，林學冠因無黨籍身分，常被婉拒於門外，助友心切的屈中恆，與林學冠用麥克風向門內的選民拜託，一向選人不選黨的屈中恆認為，服務選民不應分藍綠，沒想到第一次助選就遇到這種「閉門」狀況，但他相信選民眼睛雪亮，會選出優質的民代。