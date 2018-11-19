烏日、大肚、龍井掃街 林佳龍：投票率是勝負關鍵

民進黨台中市長候選人林佳龍（右三），今天在烏日、大肚、龍井掃街，出發前在烏日玉闕朝仁宮參拜。（記者陳建志攝）

2018-11-19 18:01

〔記者陳建志／台中報導〕選戰倒數5天，民進黨台中市長候選人林佳龍今天安排在烏日、大肚、龍井進行車隊掃街，林佳龍表示，這場選戰最後勝負關鍵是投票率，強調台中改善空污全國做得最好，卻成為對手抹黑的議題，所以有百位專家和前環保署副署長詹順貴出來背書、站台，希望支持者感受到這種氣氛，出來投票、幫忙拉票，不要讓台中的進步停滯，甚至走回頭路。

林佳龍今天早上在烏日、大肚、龍井選區市議員候選陳世凱、張家銨陪同下，在烏日進行車隊掃街，下午和晚上則接著在大肚、龍井掃街催票，沿途不少民眾揮手表示支持。

林佳龍表示，以前烏日是邊陲，現在是副都心，上次選舉在該選區拿下約58％選票，這4年來無時無刻都在推動烏日副都心及周遭的發展，相信政績市民看得見，會用選票肯定市府的努力，因為該選區人口較分散，希望透過掃街鼓勵支持者出來投票。

林佳龍並說，該選區民進黨有選上兩席議員的實力，除了共同掛看板，還提出聯合政見、聯合造勢，將力拼市長過關、議員兩席全上。

針對昨天喊出「搶救林佳龍」，是否擔心投票率有問題？林佳龍強調，這場選戰最後的勝負關鍵就是投票率，強調對手透過活動，甚至是負面選舉，已經凝聚支持者，預期投票率應該是高的，相對綠營的支持者也已經逐漸回流，最後關頭希望能衝高投票率。

對於空污問題，林佳龍指出，台中這幾年改善空汙是全國做得最多，做得最好，卻在選舉成為對方抹黑的議題，所以最近才有百名專家站出來為我們改善空汙背書推薦，前環保署副署長詹順貴也出面站台，並在臉書上寫文章，訴求還林佳龍一個公道，希望支持者感受到這種氣氛，踴躍出來投票，讓台中的進步延續。