拚場 丁守中、王金平齊掃迪化街

郝龍斌、王金平等人19日下午陪同國民黨台北市長候選人丁守中，前往迪化街商圈掃街拜票。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-19 17:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人丁守中今天與前立法院長王金平、國民黨副主席郝龍斌、地方立委、議員及里長大陣仗直搗綠營票倉「大同區迪化街」。對於北上輔選是否代表高雄選情已趨穩？王金平連忙否認，強調他與丁守中是老同事，過去幾個月都沒有機會掃街，所以首次陪同輔選。丁守中表示感謝，距離選舉剩下不到一周，既使聲音已經沙啞，還是仰賴小蜜蜂沿街拜票。

談到今年選舉，王金平說，今年選舉氣勢比以前更加高漲，而幫高雄市長候選人韓國瑜輔選都覺得不錯，民眾都可以接受、支持訴求。至於國民黨主席吳敦義日前爆出「母豬說」是否已經影響到各界選情？王金平說，還在觀察外界反應，正在了解當中。

另外，對於民進黨台北市長候選人姚文智請辭立委，王金平說，此舉代表看出姚的決心與魄力，值得大家得肯定。

郝龍斌受訪表示，這次掃綠營票倉出動立委、議員，不僅是為了丁守中，更是為了國民黨整體選情。郝說，現在已經可以感受到藍營氣勢起來、支持者熱情回來，因此決定採點綠票倉，希望打一場漂亮的選戰，「只要大同區贏就一定贏。」

而對於是否擔心吳敦義日前失言衝擊選情，郝龍斌說，吳敦義已經道歉，希望接下來可以把支持者喚回，拉高投票率。至於是否擔心再出現口誤狀況，郝龍斌說，大家現在喝了很多提神飲料，也說提神飲料應該找他代言，覺得自己現在喝了都講得非常好

而當造勢隊伍經過霞海城隍廟時，霞海城隍廟總幹事陳文文出面熱情招待，並說跟丁守中相處整個年輕起來，她祝福丁守中、議員選前一定要健康、平安，並預祝丁「我們一定要讓你當選，你的當選是我的驕傲！」

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