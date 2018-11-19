林淑芬指韓國瑜和張榮味是全國最大菜蟲 張嘉郡提告

前立委張嘉郡要求民進黨人不要再消費她的父親張榮味，否則一定告到底。（記者廖淑玲攝）

2018-11-19 17:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不滿父親被指為是「全國最大菜蟲」，雲林縣長候選人張麗善競選總部總幹事張嘉郡，今天針對立委林淑芬提出誹謗告訴並要求公開道歉。

張嘉郡以林淑芬身為立法委員，應謹言慎行、實事求是，卻在11月18日利用媒體公開散播「韓國瑜和張榮味是全國最大菜蟲」、「張家掏空農會幾十億」等不實言論，企圖影響雲林縣長候選人張麗善選情，今天下午到雲林地檢署對林淑芬按鈴提告。

張嘉郡表示，林淑芬昨天在新北市的公開競選造勢場合直指韓國瑜與張榮味是「全國最大菜蟲」，稱張榮味控制全國農產品的運輸、張家掏空農會幾十億……等言詞，完全忘記如今是民進黨完全執政，連大法官提名權都掌握在手中，張榮味沒有收賄都已被關黑牢，若張家真有不法，民進黨就要提出證據，不是每到選舉就以子虛烏有的謠言抹黑、消費張榮味。

張嘉郡以吳音寧入主北農1年有餘，早已掌握北農，應該最清楚誰是菜蟲，既然知道她就應該會辦，現在竟連「掏空農會幾十億」這樣的指控都有，誇張荒謬至極。

張嘉郡質問林淑芬，到底是哪個農會？用什麼名目掏空？完全沒有說清楚，如此抹黑造謠令身為子女的她無法接受，不捨父親已經在坐政治黑牢，絕不容許任何人再玷污父親清白，要求民進黨人士不要再消費張榮味，否則一定告到底。

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