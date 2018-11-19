創下APEC台美會談最高層級 張忠謀返台

2018亞太經合會（APEC）領袖峰會議落幕後，我國領袖代表張忠謀下午搭機返抵台灣，而這次會議最大的收穫就是和美國副總統彭斯進行雙邊會談，也創下台美在APEC場合會談的最高層級。（記者姚介修攝）

2018-11-19 16:21

〔記者姚介修／桃園機場報導〕2018亞太經合會（APEC）領袖峰會議落幕後，我國領袖代表張忠謀下午搭機返抵台灣，而這次會議最大的收穫就是和美國副總統彭斯進行雙邊會談，也創下台美在APEC場合會談的最高層級，張忠謀返台並未發表任何談話。

張忠謀會議期間與10多國領袖自然互動，其中也包含中國國家主席習近平，兩人的互動是友善且坦白。

張忠謀在記者會上說，領袖們有很多時間待在同一個密閉空間，分組討論時，彼此有交流，這就是「自然互動」。

張忠謀在會議期間先後曾和李顯龍、彭斯舉行雙邊會談，並明確向彭斯提出我方欲與美國洽談自由貿易協定的意願，而彭斯則回應，將帶回美國向川普總統報告，同時也告知張忠謀，台灣跟美國合作才是最好選項，這場會談約20分鐘。

據指出，昨天下午領袖閉門會議之後，張忠謀與安倍進行雙邊會談，安倍再度感謝台灣人在日本發生天災時，施予援手，並讚賞台灣是日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值的重要夥伴，台日應深化合作交流，但他也提到我對核災地區食品的管制，同時他建議兩岸關係應透過直接對話和平解決，有助地區和平及安定。