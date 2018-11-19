涉搓圓仔湯賄選 基隆市里長參選人今起訴

2018-11-19 17:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市中正區曾姓里長參選人與徐姓夫婿涉嫌以30萬元代價，賄賂同選區的陳姓參選人，要求放棄競選；此外，又涉嫌指示張、林姓樁腳舉辦餐宴，賄賂有投票權的里民。基隆地檢署今日偵結，認定曾女等人涉賄事證明確，依違反公職人員選舉罷免法，在選前將涉案人士起訴，此案也是基隆涉賄案件第一起起訴案件。

檢警調調查，曾姓參選人為求順利當選中正區里長，去年3月就曾透過徐姓丈夫找來陳姓擬參選人餐敘，用餐過程中希望陳能夠接受她提出的補貼，退出此次選舉。陳姓擬參選人當下並未答應，曾女與丈夫便於同年4月間將30萬元的「搓圓仔湯」費用，請何姓友人轉交給對方，請求放棄參選。最後陳姓擬參選人也確實未參與此次里長選舉，這過程涉嫌賄選。

此外，曾女也指示張姓樁腳找來8名選民，假借關懷協會第1次社員大會名義，設宴請客，請這些人支持她參選里長；另也找林姓樁腳邀約同選區具有投票權的7名里民，在基隆市北寧路「阿忠師海產店」餐敘，席間曾女也到現場拜票，尋求支持，而餐費則由她負責支付，里民們則等同節省6百元的餐費。

基隆地檢署檢察官陳昭仁獲報後，偕同基隆市警察局第二分局偵查隊、基隆市調查站，兵分多路將涉案人等帶回。

檢察官訊後認定，曾女涉賄事證明確，分別依違反公職人員選舉罷免法第97條第1、2項對於候選人或具有候選人資格者行、收賄罪、第99條第1項對於有投票權之人行賄罪、刑法第143條第1項之有投票權之人收受賄賂等罪提起公訴；另向法院聲請沒收陳姓擬參選人收取的30萬元及其他選民收受的6百元不正利益餐費。