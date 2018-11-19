藍營議員質疑資金不明 超越基金會出示財務明細澄清

2018-11-19 17:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市議員林國春、林金結今召開記者會質疑民進黨新北市長候選人蘇貞昌的「超越文創教育基金會」資金不明，超越基金會今發布聲明澄清，會務皆依法辦理，年度財務報告由會計師簽證，每年將資料送主管機關新北市政府教育局查核。

超越基金會表示，4年前推出「超越達人前進校園－陪孩子找自己的路」專案計畫，針對全國評選的20所國高中，邀請各行各業達人前進校園，因人力與經費等資源有限，希望透過網路進行群眾募資，但很遺憾，該計畫未達募款門檻，募款已全部退回捐款人，資訊皆公開在群募網站可供查詢。

超越基金會說明，經費部分，從2013年至2017年收入皆在1000萬元左右，支出概略1000萬元，因「超越達人計畫」的「前進校園」專案獲廣大迴響，場次擴增，包含遠赴離島及偏鄉校園，需外聘活動主持人、攝影及其他專業人員參與、協助，因此年度人事費用增加，2015年基金會增聘自身人力，因此人事費下降。

超越基金會指出，只要查看每年送請新北市教育局審核、年度會計師簽證的財務報表，就能清楚理解，近年無論在收入或支出項目，都無太大變化。以2014年為例，「業務支出」為800餘萬元，與前後年度相比大致相同，議員已從市府取得資料很長一段時間，應可撥空詢問具會計專業者，即能完全理解，不會做出錯誤判斷與解讀。

超越基金會重申，相關會務皆依法辦理，年度財務報告由會計師簽證，每年將工作報告、工作計畫、預決算及會務資料等，送新北市政府教育局查核，相信市府依法嚴格監督，從未鬆懈。

新北市教育局回應，教育局均依據相關規定監督。