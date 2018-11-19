批吳敦義「母豬說」 黃文玲：道歉不夠應辭職

2018-11-19 16:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席吳敦義高雄輔選影射總統府秘書長陳菊「母豬說」，相當惹議，無黨籍彰化縣長候選人黃文玲今在總部召開記者會痛批吳敦義辱罵台灣女性，只是道歉還不夠，應該引咎辭職，以示負責。

黃文玲左右開弓批國民黨、民進黨，抨擊吳敦義也要國民黨候選人王惠美展現參選決心，跟進台北市長候選人姚文智請辭立委，同時也質疑民進黨候選人魏明谷濫用行政資源，行銷自己的選舉。

黃文玲引用姚文智的話闡述自己的想法，她說，姚文智說投給丁守中就是支持吳敦義，丁守中說投給姚文智就是支持蔡英文，所以投給王惠美就是支持吳敦義，投給魏明谷就是支持蔡英文。

話鋒一轉，黃文玲指向惹議的「母豬說」，她說，吳敦義大男人沙文主義的思想辱罵台灣女性，破壞台灣善良風俗跟敦厚的文化，不是道歉就可以撫平，吳敦義應該為自己的言論引咎辭職。

緊接，黃文玲砲口又對向王惠美和魏明谷，她說，姚文智明知選情不樂觀，還是展現破釜沈舟的決心辭去立委，王惠美自稱穩定領先，為何不敢辭職？且也提不出任何的政見，既然愛做立委就不要選縣長。她並質疑，魏明谷利用縣府各式的文宣為自己宣傳，作法令人不齒。縣府新聞處則回應說文宣皆依法辦法，沒有違反行政中立。

王惠美競選總部回應指出，選舉剩下最後5天，王惠美一邊打選戰、一邊問政，以不負選民所託，相信彰化鄉親是有智慧、眼睛是雪亮，改造彰化、翻轉命運是彰化鄉親最大的共識。

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