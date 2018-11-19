時力黨主席黃國昌 跨黨派推薦民進黨中市議員選將周永鴻

2018-11-19 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕 台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人周永鴻，今天在臉書直播時，請來時代力量黨主席黃國昌及立委徐永明兩位台大學長，戰神黃國昌及徐永明兩人在直播時特別強調，周永鴻是這次大選中時代力量黨主席黃國昌唯一一次跨黨派現身支持的候選人。

時代力量黨主席黃國昌並爆料，時代力量成立之初曾邀請周永鴻加入，但周永鴻以已加入民進黨婉拒，儘管如此，好的人才不分黨派，這是他這次大選第一次為非時代力量政黨候選人跨黨推薦，黃國昌肯定周永鴻的政見，並對周永鴻大力推動的新創中心讚譽有加，對在地產業及就業有相當大提升，呼籲潭子、大雅、神岡青年朋友支持周永鴻。

立委徐永明表示，周永鴻與他是台大政治系的學長學弟，過去兩人跟隨胡佛老師做憲政、選舉研究，有許多草根基礎，台中市長林佳龍也是同門師兄弟，周永鴻可說是名門子弟，台中已是第二大城，需要向周永鴻這樣年輕、專業的議員來觸動更多進步。

周永鴻則笑稱自己是「拒絕戰神的男人」，但3人過去是戰友，黃國昌及徐永明對他的專業相當了解，有他們的支持相當重要。

直播最後，黃國昌及徐永明皆呼籲潭子、大雅、神岡的年輕人要返鄉投票，並表示周永鴻是個人才，值得他們跨黨推薦。