被姚文智要求黨中央處理 陳景峻：不會這樣就開除忠貞優秀黨員

2018-11-19 15:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨籍台北市副市長陳景峻昨夜為柯P站台，引發民進黨籍市長候選人姚文智不滿，要求民進黨處理。陳景峻今出面回應，強調民進黨是個很寬容、很包容的政黨，不會因為一次選舉就開除他這麼忠貞優秀的黨員，「我認為不會啦，我還是滿可愛的啦！」

陳景峻表示，昨天是下班時間，怎麼會有行政不中立的問題，況且身為政務官，本來就理當幫市長做政策說明，他是個行事風格中性的人，既然現在身份台北市副市長，他就盡力扮演好這角色。在政黨份際上，陳自認他也扮演得很好，並反指「不要把不是朋友就變成敵人」，再過幾天就選舉了，不要去政黨對立太厲害，他個人事小，希望整個選舉順利。

他談到，柯文哲近期不斷在媒體上告急，不可能看到長官有危難卻袖手旁觀，這不是做人的道理，他當然要把柯P勤政的一面，忠實向市民傳達，這才合乎忠義精神。他也感慨，自己過去不管擔任立委、三重市長、行政院秘書長期間，都是全國走透透幫民進黨輔選，「叫我唱歌我就唱歌，叫我溝通角色我就溝通」，數十年如一日。

至於若遭開除黨籍，會不會自行退黨？他認為不會這麼嚴重，民進黨很寬容很包容，不會因為一次選舉就莫名其妙把忠貞優秀的黨員開除 ，「我認為不會啦，我還是滿可愛的啦！」他強調這不是不擔心開鍘，只是剛好他是台北市副市長這角色，民進黨又自行提名，「說實在我也很尷尬，但我儘量把我的角色扮演好。」

媒體追問，若柯P表態挺小英連任會不會好一點？陳表示，柯P一直挺小英連任，柯一直講說自己沒有基金會也沒有組織，還沒有考慮選2020，只希望把市長做好，他一直想說他2020還是會挺小英。

對於姚文智喊話要黨中央處理，陳景峻直言不知道姚感受到甚麼樣子的壓力，他覺得沒這麼嚴重，他只是一個很平凡的副市長，但還是感謝大家把他看那麼重要。

陳說，昨天站台後，他今天聽到很多藍軍朋友表示，會使整個淺綠回到柯市長這邊，雖然他不知道是否為真，不過他只希望忠實傳達。

此外，陳景峻表示，若柯P能在選前之夜，告訴所有北市民願景和方向，讓整個城市有希望、有活力，加上一個具有領導力的市長，回歸到他2014年主打的白色力量，不分藍綠，只拚政績、拚願景，相信所有選民都會認同。